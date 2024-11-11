Гаражная амнистия помогла россиянам зарегистрировать почти 470 тысяч объектов

С начала года собственники в упрощенном порядке оформили права на 51 тысячу гаражей и 99 тысяч земельных участков под ними.

С сентября 2021 года россияне поставили на учет больше 469 тыс. гаражей. Действие закона о гаражной амнистии продлится до 1 сентября 2026 года.

Сейчас в рамках амнистии в упрощенном порядке можно оформить документы на отдельные здания гаражей различной этажности. До этого момента россияне регистрировали только одноэтажные объекты и землю под ними.

«За три года россияне в упрощенном порядке оформили более 469 тыс. объектов — из них 167 тыс. гаражей и 302 тыс. земельных участков под ними», — сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

С начала 2024 года владельцы зарегистрировали больше 51 тыс. гаражей и 99 тыс. земельных участков. Это на 15% больше, чем за тот же период 2023 года.