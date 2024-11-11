Мошенничество

МВД: какие есть опасности на сервисах поиска исполнителей и заказчиков

Вестник киберполиции МВД предупредил, что на фриланс-платформах и маркетплейсах услуг злоумышленники активно обманывают как исполнителей, так и заказчиков.

Основные угрозы такие:

  • Предоплата за доступ к работе

Встречаются объявления с привлекательными условиями работы и требованием предоплаты для доступа к проекту. Как правило, фэйковый работодатель объясняет предоплату необходимостью приобретения программного обеспечения или редких инструментов.

  • Бесплатные тестовые задания

Вы можете несколько часов или даже дней выполнять работу, за которую не собираются платить. Тестовый дизайн или текст будет использоваться, но исполнитель ничего за это не получит.

  • Фейковые аккаунты и накрутка рейтингов

Вы можете найти отличного исполнителя за адекватные деньги, но все отзывы и рейтинги окажутся накрученными. Как минимум, заказчик рискует получить некачественную работу, как максимум — после получения предоплаты переписка будет прекращена, а аккаунт заблокирован.

  • Поддельные платежи и квитанции

После исполнения заказа вы можете получить поддельную квитанцию или платежный документ, но заказчик будет утверждать, что все обязательства по договору исполнены.

  • Атаки на аккаунты

Взлом аккаунтов проверенных исполнителей или заказчиков позволяет злоумышленникам использовать их репутацию, чтобы привлекать клиентов, требовать предоплату или получать платежи за фальшивые заказы.

  • Фишинговые ссылки и вредоносное ПО

Некоторые злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, маскируя их под важные файлы или проектную документацию. Открывая такие ссылки, пользователи могут заразить устройство вирусами.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции».

В связи с этим МВД рекомендует работать через платформу, никогда не переходить в сторонние мессенджеры, избегать получения оплаты переводом. Изучать репутацию: осторожно относиться к аккаунтам с очень высоким рейтингом или однотипными отзывами. Избегать объемных тестовых заданий. Проверять все транзакции. При получении или размещении заказов на крупные суммы — заключать договор. Проверять данные — в свободном доступе есть основная информация по юридическим лицам, ИП и самозанятым.

Начать дискуссию