МВД: какие есть опасности на сервисах поиска исполнителей и заказчиков

Вестник киберполиции МВД предупредил, что на фриланс-платформах и маркетплейсах услуг злоумышленники активно обманывают как исполнителей, так и заказчиков.

Основные угрозы такие:

Предоплата за доступ к работе

Встречаются объявления с привлекательными условиями работы и требованием предоплаты для доступа к проекту. Как правило, фэйковый работодатель объясняет предоплату необходимостью приобретения программного обеспечения или редких инструментов.

Бесплатные тестовые задания

Вы можете несколько часов или даже дней выполнять работу, за которую не собираются платить. Тестовый дизайн или текст будет использоваться, но исполнитель ничего за это не получит.

Фейковые аккаунты и накрутка рейтингов

Вы можете найти отличного исполнителя за адекватные деньги, но все отзывы и рейтинги окажутся накрученными. Как минимум, заказчик рискует получить некачественную работу, как максимум — после получения предоплаты переписка будет прекращена, а аккаунт заблокирован.

Поддельные платежи и квитанции

После исполнения заказа вы можете получить поддельную квитанцию или платежный документ, но заказчик будет утверждать, что все обязательства по договору исполнены.

Атаки на аккаунты

Взлом аккаунтов проверенных исполнителей или заказчиков позволяет злоумышленникам использовать их репутацию, чтобы привлекать клиентов, требовать предоплату или получать платежи за фальшивые заказы.

Фишинговые ссылки и вредоносное ПО

Некоторые злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, маскируя их под важные файлы или проектную документацию. Открывая такие ссылки, пользователи могут заразить устройство вирусами.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции».

В связи с этим МВД рекомендует работать через платформу, никогда не переходить в сторонние мессенджеры, избегать получения оплаты переводом. Изучать репутацию: осторожно относиться к аккаунтам с очень высоким рейтингом или однотипными отзывами. Избегать объемных тестовых заданий. Проверять все транзакции. При получении или размещении заказов на крупные суммы — заключать договор. Проверять данные — в свободном доступе есть основная информация по юридическим лицам, ИП и самозанятым.