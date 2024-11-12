Восстанавливать НДС с аванса надо одновременно с вычетом по покупке

Когда покупатель платит аванс продавцу, у покупателя наступает право на вычет по НДС с аванса. А продавец платит НДС с этого аванса.
Затем, когда состоялась отгрузка товара, продавец платит НДС с отгрузки и принимает на вычет НДС с аванса.
А покупатель, в свою очередь, принимает к вычету НДС с покупки и восстанавливает НДС с аванса.
Восстанавливать НДС с аванса надо в тот период, когда наступает право на вычет по этой покупке. Ориентироваться на продавца не надо.
Продавец может применить вычет по НДС с аванса в одном периоде, а покупатель восстановить НДС с этого аванса – в другом.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-07-11/95240.
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