Восстанавливать НДС с аванса надо одновременно с вычетом по покупке

Покупатель и продавец не обязаны синхронизировать свои действия по НДС с аванса.

Когда покупатель платит аванс продавцу, у покупателя наступает право на вычет по НДС с аванса. А продавец платит НДС с этого аванса.

Затем, когда состоялась отгрузка товара, продавец платит НДС с отгрузки и принимает на вычет НДС с аванса.

А покупатель, в свою очередь, принимает к вычету НДС с покупки и восстанавливает НДС с аванса.

Восстанавливать НДС с аванса надо в тот период, когда наступает право на вычет по этой покупке. Ориентироваться на продавца не надо.

Продавец может применить вычет по НДС с аванса в одном периоде, а покупатель восстановить НДС с этого аванса – в другом.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-07-11/95240.