Для НДС-лимита ИП на УСН+ПСН учитывает доход по двум системам налогообложения

При достижении дохода в 2024 году 60 млн рублей с 01.01.2025 ИП на УСН будет платить НДС.

Для лимита в 60 млн рублей учитывают доходы по всем режимам налогообложения.

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.08.2024 № 03-07-11/75253.

В частности, суммируют доходы за 2024 год при совмещении: ОСНО + ПСН; ЕСХН + ПСН; УСН + ПСН.

Но в доход для целей лимита по НДС не включают: положительную курсовую разницу (кроме курсовой разницы от переоценки авансов), субсидии, безвозмездную передачу в госсобственность имущества.

Если за 2024 год доход ИП больше 60 млн рублей, но меньше 250 млн рублей, он может выбрать ставку НДС 5% без права применения вычетов.