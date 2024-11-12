Для НДС-лимита ИП на УСН+ПСН учитывает доход по двум системам налогообложения

Для лимита в 60 млн рублей учитывают доходы по всем режимам налогообложения.
Об этом сообщает Минфин в письме от 12.08.2024 № 03-07-11/75253.
В частности, суммируют доходы за 2024 год при совмещении: ОСНО + ПСН; ЕСХН + ПСН; УСН + ПСН.
Но в доход для целей лимита по НДС не включают: положительную курсовую разницу (кроме курсовой разницы от переоценки авансов), субсидии, безвозмездную передачу в госсобственность имущества.
Если за 2024 год доход ИП больше 60 млн рублей, но меньше 250 млн рублей, он может выбрать ставку НДС 5% без права применения вычетов.
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