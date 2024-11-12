Импортеры сократили закупки электроники на 15-30%

Продавцы решили не привозить дорогостоящую бытовую технику и ноутбуки иностранных брендов, которые ушли из РФ.

В октябре 2024 года импортеры бытовой техники и электроники уменьшили закупки на 15-30%. Это может привести к росту цен на гаджеты на 10-20% в 2025 году, а также к сокращению ассортимента.

Опасаясь снижения спроса, продавцы стали меньше импортировать технику и электронику. Они считают, что с ростом ключевой ставки покупатели будут нести деньги в банки и откажутся от крупных затрат. Об этом пишут «Известия».

Еще одна причина сократить закупку — высокая затоваренность складов. Многие компании рассчитывали на высокий спрос, привезли электронику, но прогноз сбылся частично. Сейчас стоимость хранения товаров превышает выгоду даже от больших разовых продаж.

«Спрос пока увеличивается достаточно медленно, и здесь прослеживается влияние ключевой ставки. Сейчас очень выгодные банковские ставки, граждане намного охотнее открывают депозиты, чем тратят деньги на бытовую технику и электронику», — сказали в компании «Марвел-Дистрибуция».

В основном импортеры решили отказаться от дорогостоящих ноутбуков и бытовой техники иностранных брендов, которые ушли из России. Эксперты не исключают, что снижение или прекращение поставок приведет к росту цен на гаджеты либо появлению «серого» рынка.