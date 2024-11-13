Как работать с новым электронным реестром воинского учета

Работодателям будет проще подавать документы о сотрудниках в военкоматы. Теперь это можно сделать в электронном виде через Единый электронный реестр воинского учета.

С 1 ноября 2024 года начал работать Единый электронный реестр воинского учета. Работодателям предлагают удаленно подавать сведения о военнообязанных сотрудниках, что позволит автоматизировать отчетности и сократить время на проверку информации. До этого момента все документы нужно было относить в военкоматы в бумажном виде или отправлять через портал Госуслуги.

«Цель создания реестра — систематизировать сведения о россиянах, состоящих на воинском учете, и сделать так, чтобы информация о них актуализировалась в режиме онлайн. Гражданам не нужно будет сообщать в военкомат об изменении семейного положения, места работы, прописки и так далее», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

С помощью электронного реестра работодатели могут передавать в военкоматы сведения об увольнении и о приеме новых сотрудников. Это нужно сделать в течение пяти рабочих дней с момента приказа.

Также компании начнут через реестр получать электронные повестки, которые нужно передать сотрудникам не позже трех дней с момента ее поступления. Уже сейчас можно протестировать систему, выбрать удобный способ отслеживания изменений.

В декабре 2024 года нужно не забыть сдать отчеты по воинскому учету по форме №6, а также предоставить план работы на 2025 год. Для быстрой передачи данных в военкоматы можно пользоваться новым реестром.

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