В 2025 году обновится состав кредитной истории физлиц: минус одна позиция

Согласно этому закону, сведения о месте рождения физического лица исключены из его кредитной истории.

Суть в том, что финансовые организации (банки и др.) как источники формирования кредитной истории обязаны во всех случаях устанавливать данные о месте рождения физлиц. При оформлении физическим лицом заявки на предоставление кредита в ручном режиме он обязательно заполняет место рождения. Однако обработка банками поля «место рождения» в автоматизированном режиме невозможна, поскольку это поле не формализовано.

При этом сведения о месте рождения физлица не включены ни в один из наборов сведений, используемых для поиска информации о субъекте кредитной истории в соответствии с нормативными требованиями, в том числе нормативными актами Банка России.

Кроме того, невозможно использовать информацию из специализированных адресных справочников (КЛАДР или ФИАС), в том числе по причине того, что некоторые населенные пункты уже не существуют, могут быть переименованы либо находятся уже за пределами РФ.

В таких случаях часть процесса подачи и рассмотрения заявки на предоставление кредита идет в ручном режиме, что приводит для клиента к увеличению времени ее заполнения, а для банка — к увеличению времени принятия решения (с нескольких минут до 1 рабочего дня).

В то же время место рождения физлица не относится к основным идентификационным сведениям о нем.

Новшество начнет действовать с 9 мая 2025 года.