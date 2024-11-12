Как в 1С провести взаиморасчеты через третьих лиц

Документ «Корректировка долга» с разными видами операций поможет скорректировать расчеты в разрезе контрагентов по счетам 60, 62, 76 и т. д.

Например, ситуация такая:

Компания А по поручению компании В оплатила 100 тыс. руб. в компанию С.

При этом у компании А был долг 100 тыс. руб. перед компанией Д, который погасила компания В.

Таким образом, у компании А закрылся долг перед компанией Д, и у компании В закрылся долг перед компанией А.

В 1С при этом будут три операции.

1. Документ «Списание с расчетного счета», вид «Прочее списание».

Контрагент — компания С.

2. Документ «Корректировка долга», вид операции «Перенос задолженности» – «Перенести задолженность поставщику».

Поставщик (кредитор) – компания Д.

Новый поставщик – компания В.

3. Документ «Корректировка долга», вид операции «Прочие корректировки».

Дебитор – компания С.

Кредитор – компания В.