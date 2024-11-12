Как в 1С провести взаиморасчеты через третьих лиц

Например, ситуация такая:
Компания А по поручению компании В оплатила 100 тыс. руб. в компанию С.
При этом у компании А был долг 100 тыс. руб. перед компанией Д, который погасила компания В.
Таким образом, у компании А закрылся долг перед компанией Д, и у компании В закрылся долг перед компанией А.
В 1С при этом будут три операции.
1. Документ «Списание с расчетного счета», вид «Прочее списание».
Контрагент — компания С.
2. Документ «Корректировка долга», вид операции «Перенос задолженности» – «Перенести задолженность поставщику».
Поставщик (кредитор) – компания Д.
Новый поставщик – компания В.
3. Документ «Корректировка долга», вид операции «Прочие корректировки».
Дебитор – компания С.
Кредитор – компания В.
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