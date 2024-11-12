Средний размер вклада физических лиц вырос до 370 тысяч рублей

Популярность вкладов увеличилась на фоне роста доходов населения и высоких процентных ставок по депозитам.

С января по сентябрь 2024 года объем застрахованных вкладов вырос на 16,6% — до 70 трлн рублей. Это максимальный рост за 14 лет.

Вклады населения увеличились на 14,8% — до 51,6 трлн рублей. Индивидуальные предприниматели стали хранить деньги в банках на 13,5% больше, объем средств вырос до 2,4 трлн рублей. Об этом сказано в телеграм-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

На 26,6% увеличился объем средств юридических лиц, которые подлежат страхованию. Компании держат в банках 9 трлн рублей. На счетах эскроу лежит 6,7 трлн рублей (+20,3%).

Среди физических лиц вкладчиков стало на 27,4% больше. Быстрее всего росли их вклады диапазоне от 3 до 10 млн рублей (+26%).

Число компаний, которые пользуются банковскими вкладами, увеличилось на 17,1%. Их депозиты свыше 20 млн рублей выросли на 35,9%. Это связано с тем, что в марте 2024 года начали страховать финансы средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций и профсоюзов.