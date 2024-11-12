Ответственным за воинский учет может быть директор компании

При наличии на воинском учете менее 500 сотрудников в компании не надо вводить отдельную должность ответственного за ВУ.

Ответственным за воинский учет может быть назначен директор.

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Назначение оформляется приказом по типовой форме. Она – в приложении № 4 Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организациях, утвержденных Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017.

В приказе можно указать «Организацию и ведение воинского учета оставляю за собой».

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