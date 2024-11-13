УСН

Упрощенцы должны платить налог с дохода по договору цессии

Средства, полученные по договору уступки права требования третьему лицу (по договору цессии), являются доходом от реализации имущественных прав.

И такие доходы от реализации в общем порядке облагаются налогом по УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.08.2024 № 03-11-06/2/71969.

Речь идет о доходах цедента.

Что касается цессионариев, то по ним есть разъяснение ФНС в письме от 14.06.2024 № СД-4-3/6635@ а также разъяснения Минфин а в письмах от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6811, от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6814. Суть этих разъяснений такая: у цессионария вся сумма, поступившая от должника – это доход без уменьшения на «покупную стоимость» цессии.

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Комментарии

1
  • natalisl

    Получается, что и цессионарий на УСН, так же как цедент не может принять в расходы стоимость переуступаемого долга, правильно?