Упрощенцы должны платить налог с дохода по договору цессии

И такие доходы от реализации в общем порядке облагаются налогом по УСН.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.08.2024 № 03-11-06/2/71969.
Речь идет о доходах цедента.
Что касается цессионариев, то по ним есть разъяснение ФНС в письме от 14.06.2024 № СД-4-3/6635@ а также разъяснения Минфин а в письмах от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6811, от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6814. Суть этих разъяснений такая: у цессионария вся сумма, поступившая от должника – это доход без уменьшения на «покупную стоимость» цессии.
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Комментарии1
Получается, что и цессионарий на УСН, так же как цедент не может принять в расходы стоимость переуступаемого долга, правильно?