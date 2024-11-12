Волонтерам отменили НДФЛ с компенсации расходов на медицинские услуги

Если организации предъявляют требования к состоянию здоровья волонтера, то ему оплачивают расходы на медицинские услуги. Теперь такая компенсация не будет облагаться налогом.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла разработанный депутатом и сенаторами закон, который освободит от НДФЛ доходы волонтеров в виде компенсаций на оплату медицинских расходов.

Поддержку в форме оплаты расходов на медицинские услуги можно получить, если для ведения волонтерской деятельности есть требования к состоянию здоровья добровольца.

Пока что от НДФЛ освобождена только оплата обучения волонтеров. Об этом сказано в п. 21 ст. 217 НК.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.