Волонтерам отменили НДФЛ с компенсации расходов на медицинские услуги

Госдума во втором и третьем чтениях приняла разработанный депутатом и сенаторами закон, который освободит от НДФЛ доходы волонтеров в виде компенсаций на оплату медицинских расходов.
Поддержку в форме оплаты расходов на медицинские услуги можно получить, если для ведения волонтерской деятельности есть требования к состоянию здоровья добровольца.
Пока что от НДФЛ освобождена только оплата обучения волонтеров. Об этом сказано в п. 21 ст. 217 НК.
Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
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