Платежные агенты в селах смогут применять ПСН

Чтобы финансовые услуги были доступны жителям сел, власти упростили работу платежных банковских агентов. Им разрешили использовать патентную систему налогообложения.

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла депутатский закон, который разрешит применять патентную систему налогообложения (ПСН) платежным банковским агентам, если они работают в сельской местности.

Чтобы жители села могли снимать деньги с карты в магазинах, торговая точка заключает с банком договор и получает статус платежного агента. Однако такая деятельность пока запрещает применять ПСН.

Поскольку большинство продавцов зарегистрированы как ИП на патенте, власти разрешили им работать на прежней системе налогообложения и при этом быть платежными агентами. Такие ИП смогут принимать наличные и вносить их на банковский счет, а также выдавать наличные со счетов клиентов.

Закон вступит в силу через один месяц после официального опубликования, но не ранее 1-гo числа очередного налогового периода по ПСН.