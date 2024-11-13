Нельзя уволить по сокращению женщину, бывший муж которой не платит алименты

Разъяснение по этому вопросу дал Роструд в письме от 17.10.2024 № ПГ/20171-6-1.
К одиноким матерям может быть отнесена женщина, которая воспитывает ребенка без отца, в частности, в случаях, когда:
отец ребенка умер,
он лишен родительских прав;
он ограничен в родительских правах;
он признан безвестно отсутствующим;
он признан недееспособным (ограниченно дееспособным);
он по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка;
он отбывает наказание в местах лишения свободы;
он уклоняется от воспитания детей в иных ситуациях.
В частности, если проживающий за границей отец ребенка не принимает участие в воспитании и содержании ребенка, то трудовой договор с матерью ребенка не может быть расторгнут работодателем в связи с сокращением штата.
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