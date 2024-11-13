Трудовое право

Нельзя уволить по сокращению женщину, бывший муж которой не платит алименты

Увольнение одиноких матерей по инициативе работодателя не допускается. А одинокая мать в целях ТК – это не обязательно женщина с официальным статусом «мать-одиночка».

Разъяснение по этому вопросу дал Роструд в письме от 17.10.2024 № ПГ/20171-6-1.

К одиноким матерям может быть отнесена женщина, которая воспитывает ребенка без отца, в частности, в случаях, когда:

  • отец ребенка умер,

  • он лишен родительских прав;

  • он ограничен в родительских правах;

  • он признан безвестно отсутствующим;

  • он признан недееспособным (ограниченно дееспособным);

  • он по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка;

  • он отбывает наказание в местах лишения свободы;

  • он уклоняется от воспитания детей в иных ситуациях.

В частности, если проживающий за границей отец ребенка не принимает участие в воспитании и содержании ребенка, то трудовой договор с матерью ребенка не может быть расторгнут работодателем в связи с сокращением штата.

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