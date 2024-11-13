Необлагаемые НДФЛ доходы

Оплата вахтовикам за время в пути до работы не облагается НДФЛ и взносами

Все виды компенсационных выплат, установленных законодательством и связанных с исполнением трудовых обязанностей, освобождаются от НДФЛ и не облагаются страховыми взносами.

Минфин в письме от 18.06.2024 № 03-15-06/56182 утверждает, что к таким необлагаемым компенсациям, в частности, относится:

  • оплата вахтовикам за каждый день в пути от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте;

  • оплата за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или вине транспортных организаций.

А вот что касается оплаты междувахтового отдыха, то это не компенсация и поэтому облагается НДФЛ и страховыми взносами.

В 2025 году бухгалтеров ждут большие изменения по расчету НДФЛ, поэтому новые ставки, правила определения налоговой базы и составления отчетности в ФНС разберем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Мы обновили программу в соответствии с налоговой реформой-2025. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо 28 600 рублей. Старт потока 15 ноября.

Начать дискуссию