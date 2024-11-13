Оплата вахтовикам за время в пути до работы не облагается НДФЛ и взносами

Минфин в письме от 18.06.2024 № 03-15-06/56182 утверждает, что к таким необлагаемым компенсациям, в частности, относится:
оплата вахтовикам за каждый день в пути от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте;
оплата за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или вине транспортных организаций.
А вот что касается оплаты междувахтового отдыха, то это не компенсация и поэтому облагается НДФЛ и страховыми взносами.
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