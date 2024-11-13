Оплата вахтовикам за время в пути до работы не облагается НДФЛ и взносами

Все виды компенсационных выплат, установленных законодательством и связанных с исполнением трудовых обязанностей, освобождаются от НДФЛ и не облагаются страховыми взносами.

Минфин в письме от 18.06.2024 № 03-15-06/56182 утверждает, что к таким необлагаемым компенсациям, в частности, относится:

оплата вахтовикам за каждый день в пути от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте;

оплата за дни задержки в пути по метеорологическим условиям или вине транспортных организаций.

А вот что касается оплаты междувахтового отдыха, то это не компенсация и поэтому облагается НДФЛ и страховыми взносами.