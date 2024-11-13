Страховые взносы

Предельная база по взносам в 2025 году выросла на 24%

С 2025 года предельная база для начисления взносов составит 2 759 000 руб.

Ее считали так: размер средней зарплаты в РФ х 12 х 2,3 = 99 952 х 12 х 2,3 = 2 758 675,20 (с учетом округления 2 759 000).

Как менялась предельная база — смотрите в нашей таблице.

Год

Средняя зарплата

Повышающий к-т

Предельная база

Прирост базы, %

2020

48 942

2,2

1 292 000

12,3 %

2021

53 096

2,3

1 465 000

13,4 %

2022

59 976

1 565 000

6,8 %

2023

69 452

2,3

1 917 000

22,5%

2024

80 618

2,3

2 225 000

16%

2025

99 952

2,3

2 759 000

24%

В общем случае зарплата сотрудников, которая достигла предельной базы, облагается взносами по тарифу 15,1% вместо 30%.

Также предельная база влияет на расчет пенсионных баллов. В формуле она находится в знаменателе, поэтому чем больше предельная база, тем меньше баллов заработают сотрудники.

Примеры расчета пенсионных баллов по новой предельной базе мы разбирали тут.

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