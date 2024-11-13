Предельная база по взносам в 2025 году выросла на 24%

С 2025 года предельная база для начисления взносов составит 2 759 000 руб.

Ее считали так: размер средней зарплаты в РФ х 12 х 2,3 = 99 952 х 12 х 2,3 = 2 758 675,20 (с учетом округления 2 759 000).

Как менялась предельная база — смотрите в нашей таблице.

Год Средняя зарплата Повышающий к-т Предельная база Прирост базы, % 2020 48 942 2,2 1 292 000 12,3 % 2021 53 096 2,3 1 465 000 13,4 % 2022 59 976 – 1 565 000 6,8 % 2023 69 452 2,3 1 917 000 22,5% 2024 80 618 2,3 2 225 000 16% 2025 99 952 2,3 2 759 000 24%

В общем случае зарплата сотрудников, которая достигла предельной базы, облагается взносами по тарифу 15,1% вместо 30%.

Также предельная база влияет на расчет пенсионных баллов. В формуле она находится в знаменателе, поэтому чем больше предельная база, тем меньше баллов заработают сотрудники.

Примеры расчета пенсионных баллов по новой предельной базе мы разбирали тут.