Предельная база по взносам в 2025 году выросла на 24%

Ее считали так: размер средней зарплаты в РФ х 12 х 2,3 = 99 952 х 12 х 2,3 = 2 758 675,20 (с учетом округления 2 759 000).
Как менялась предельная база — смотрите в нашей таблице.
Год
Средняя зарплата
Повышающий к-т
Предельная база
Прирост базы, %
2020
48 942
2,2
1 292 000
12,3 %
2021
53 096
2,3
1 465 000
13,4 %
2022
59 976
–
1 565 000
6,8 %
2023
69 452
2,3
1 917 000
22,5%
2024
80 618
2,3
2 225 000
16%
2025
99 952
2,3
2 759 000
24%
В общем случае зарплата сотрудников, которая достигла предельной базы, облагается взносами по тарифу 15,1% вместо 30%.
Также предельная база влияет на расчет пенсионных баллов. В формуле она находится в знаменателе, поэтому чем больше предельная база, тем меньше баллов заработают сотрудники.
Примеры расчета пенсионных баллов по новой предельной базе мы разбирали тут.
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