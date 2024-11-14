В 2025 году турагенты на УСН с доходом свыше 60 млн рублей будут платить НДС со своего вознаграждения

У турагентов нет льгот по НДС, поэтому если в 2024 году доход турагентства превысит 60 млн рублей, с 2025 года оно будет платить НДС.

Причем НДС облагается не вся сумма от туристов, а только вознаграждение агента.

В Минфин поступило предложение установить для турагентов ставку НДС 0%.

Но при такой ставке можно возмещать НДС с покупок, что по сути будет субсидированием бизнеса из федерального бюджета.

Кроме того, если дать данную льготу турагентам, все остальные посредники тоже будут просить себе такую льготу. Да и как показывает практика, отмена НДС не приведет к снижению цен для потребителей, заявляет Минфин в письме от 20.08.2024 № 03-07-11/78275.

В общем, эту идею Минфин не поддержал. Турагенты на УСН будут платить НДС в 2025 году на общих основаниях.

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