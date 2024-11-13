Специалист по демографии предложил привязать размер пенсии к числу детей

Демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков предложил при назначении пенсии учитывать число рожденных и воспитанных детей.
«Необходимо привязать размер пенсии к числу рожденных и воспитанных детей — делать расчет пенсии исходя не только из трудового, но также из родительского вклада в общество», — сказал Владимир Тимаков.
Также он добавил, что перенос основной массы материнского капитала на первого ребенка неэффективен. Такая поддержка должна стимулировать рождение вторых и третьих детей.
Владимир Путин поручил к 2030 году повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6. Этот показатель в 2023 году снизился до 1,41.
Недавно мы писали, что материнский капитал разрешат использовать сразу после рождения ребенка.
Комментарии4
О, ещё один демагог подтянулся.
размножаются...
И коэффициент их размножения премного выше обсуждаемого коэф рождаемости.
Конкретного размера не знаю - не говорят...
"но если верить глазам и ушам - больше в несколько раз" (с)
А он рожал когда-нибудь? Уж простите за такой вопрос.
)))))))) понеслось....