Материнский капитал разрешат использовать сразу после рождения ребенка

Родители могут сразу направить средства маткапитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трехлетнего периода.

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который позволит семьям с детьми использовать материнский капитал в любое время со дня рождения ребенка. В частности, родители смогут распоряжаться средствами на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трех лет со дня рождения или усыновления ребенка.

«Предлагаемая мера позволит поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение, поскольку они смогут быстрее реализовать право, закрепленные меры государственной поддержки», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас получить средства на улучшение жилищных условий, которые не требуют привлечение кредита, можно только через три года с момента рождения ребенка. Сразу выплаты доступны для первоначального взноса, погашения основного долга и уплаты процентов по ипотеке.

Единовременную выплату из материнского капитала можно оформить на портале Госуслуги, если на счете осталось меньше 10 тыс. рублей.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.