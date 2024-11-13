Сбер хочет провести первые расчеты в криптовалюте до конца 2024 года

Как только власти уточнят нюансы эксперимента по расчетам в криптовалюте, банки смогут проводить пилотные операции по внешнеторговым контрактам.

Сбербанк собирается до конца 2024 года провести пилотные транзакции в криптовалюте. Платежи отправят в рамках внешнеэкономической деятельности.

«Мы понимаем важность применения расчетов с помощью стейблкоинов или криптовалют во внешнеэкономической деятельности. И как раз отрабатываем сейчас с Банком России нюансы этого регулирования, рассчитываем до нового года сделать первые транзакции», — сказал зампред правления банка Анатолий Попов.

Сейчас Центробанк вместе с участниками финансового рынка определяют особенности применения экспериментально-правового режима, в рамках которого будут проводить расчеты по внешнеторговым контрактам в криптовалюте.

Оборот криптовалюты внутри страны будет по-прежнему запрещен, но для участников внешнеэкономической деятельности расчеты в цифровой валюте станут решением, без которого не обойтись в условиях санкций.

С 1 ноября начал действовать закон № 221-ФЗ о майнинге. Компании и ИП смогут заниматься добычей криптовалют, но только после включения в специальный реестр ФНС.

Недавно мы писали, что с продажи криптовалюты физлица будут платить НДФЛ, а компании — налог на прибыль.