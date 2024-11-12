С продажи криптовалюты физлица будут платить НДФЛ, а компании — налог на прибыль

У криптовалюты будет статус имущества. Если объем операций с цифровыми валютами превысит 600 тысяч рублей в год, то нужно отчитаться перед ФНС.

Кабмин одобрил законопроект о налогообложении операций с криптовалютами. Цифровая валюта получит статус имущества, а значит физлица будут платить НДФЛ от ее продажи, а компании — налог на прибыль. Эта обязанность коснется малого бизнеса и самозанятых.

Налоговая база будет представлять собой разницу между ценой криптовалюты и расходами на ее приобретение или добычу. Стоимость крипты будут определять на дату признания дохода по цене закрытия торгов на крупных биржах в этот день.

Операции с криптой не будут облагаться НДС, поскольку такую валюту будут использоваться за пределами страны. Об этом пишут «Известия».

«Предлагаемый механизм фактически сформирован по североамериканскому подходу. То есть сначала налог на прибыль майнера взимается при поступлении криптовалюты на его кошелек за вычетом обоснованных и документально подтвержденных расходов. Затем взимается налог на прирост капитала майнера при выбытии криптовалюты с его первоначального кошелька», — сказал замгендиректора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко.

Компании и физлица будут отчитываться в ФНС о сделках с криптовалютой, если общая сумма операций за год превысит 600 тыс. рублей. Операторы майнинговой инфраструктуры должны передавать в налоговую информацию об оказанных услугах. Если этого не сделать, придется заплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.

Кроме того, у ФНС появится право запрашивать выписки по банковским счетам физлиц, которые используются для сделок с цифровыми активами. Однако это можно сделать только при подозрении о нарушении закона.

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