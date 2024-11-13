Туристы смогут оплачивать покупки в Иране по карте «Мир»

Иранская платежная система «Шетаб» будет работать с картами «Мир». Уже в январе туристы смогут оплачивать покупки российской картой.

С января 2025 года карты платежной системы «Мир» будут работать на территории Ирана. Туристы смогут оплачивать покупки по безналу в розничных магазинах. На следующем этапе будет можно снимать наличные в иранских банкоматах.

«Наша платежная система "Шетаб" и российская система "Мир" теперь связаны технически, и любой гражданин Ирана сможет использовать иранскую карту в российских банках», — сказал председатель иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин.

Представители Москвы и Тегерана договорились о расчетах в национальных валютах весной 2022 года. В январе 2023 года центробанки двух стран заключили соглашение по упрощению банковских операций.

Сейчас карта «Мир» работает без ограничений в четырех странах: в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии и на Кубе. Еще в 10 странах принимает карту, но с ограничениями. Планируют присоединиться к российской платежной системе Египет, Иран и Маврикий.

Недавно мы писали, что в России будет можно снимать деньги с иранских карт.