Власти установят единый размер пошлин за регистрацию в реестре российского ПО

Государственная пошлина при регистрации программного обеспечения составит 5 тысяч рублей. Эта сумма больше не будет зависеть от того, подает ли заявку компания или физлицо.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об отказе от дифференцированных пошлин при регистрации отечественного программного обеспечения (ПО).

Сейчас разработчики ПО платят 5 375 рублей, если это физлица, компании — 8 063 рублей. Сложности с расчетами возникают, когда одновременно регистрируются и организации, и физлица. В таком случае размер пошлины определяют пропорционально числу плательщиков. Эта система приводит к ошибкам и увеличивает срок предоставления услуги.

Теперь для всех заявка на регистрацию ПО будет стоить 5 тыс. рублей, а заявление об изменении данных в реестре — 3 тыс. рублей за каждый продукт.

«Отказ от дифференцированного подхода к установлению размеров пошлин направлен на упрощение их исчисления в тех случаях, когда правообладателями одной программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральной микросхемы являются несколько физических и юридических лиц одновременно», — сказано в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года, но не ранее, чем по истечении месяца со дня его публикации.