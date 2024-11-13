Субсидию не учитывают для права на пониженные взносы IT-бизнеса

Если автономная некоммерческая организация ведет IT-деятельность и имеет IT-аккредитацию, она может платить пониженные взносы, даже если основная деятельность идет за счет бюджетных субсидий.

Для пониженных взносов доля профильных IT-доходов должна быть не менее 70%. Перечень таких доходов мы разбирали тут.

Субсидии в него не входят.

Долю профильных доходов считают так: профильные доходы / доходы всего х 100%.

В числитель субсидии не входят, но и в знаменатель тоже не входят.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.07.2024 № 03-15-05/67172.

Дело в том, что в состав общих доходов не идут те, которые не входят в налоговую базу по налогу на прибыль. Субсидия как целевое финансирование туда не идет, если есть раздельный учет.

Таким образом, если НКО ведет раздельный учет и по остальным доходам (кроме субсидии) соблюдается доля 70% айти-доходов, то организация может применять пониженный тариф взносов 7,6%.