Должники рассчитались с рекордным количеством обязательств

Россияне выплатили долги на 30 млрд рублей, за год сумма выросла в 1,7 раза. На это повлиял рост реальных доходов населения, а также отложенный эффект.

С января по сентябрь 2024 года больше 385 тыс. россиян выплатили просроченные долги на 30 млрд рублей. Сумма стала рекордной, по сравнению с 2023 годом она увеличилась в 1,7 раза.

В 2023 году 360 тыс. должников выплатили своим кредиторам 23 млрд рублей, а в 2022 году долги на 19 млрд рублей погасили 332 тыс. человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Во втором квартале 2024 года реальные доходы населения выросли на 9,6%, поэтому должников появилась возможность закрыть просроченные долги.

«Кредиты и займы времен пандемии и начала СВО были крайне низкого качества, оплачивать гражданам их попросту было не с чего. 1–3 года — как раз тот срок, который банки «терпят» перед подачей в суд или продажей коллекторам <… > Поэтому сработал отложенный эффект», — сказал гендиректор юридической компании «Банкрот-Сервис» Антон Михайлов.

Кроме того, профессиональные коллекторские агентства предлагают скидку клиентам, которые готовы оперативно расплатиться с долгами. Размер дисконта составляет около 25% от размера задолженности, но каждый случай рассматривают индивидуально.

Кредиторы активно обращаются в суд, с требованиями о взыскании поступили заявления на общую сумму больше 1,4 трлн рублей. С начала 2024 года возбудили 10,9 млн исполнительных производств.