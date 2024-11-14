На фоне похолодания хакеры стали атаковать топливно-энергетический комплекс

Злоумышленники в три раза нарастили число DDoS-атак отраслевых ресурсов, которые отвечают за отопление в России.

В связи с сезонными холодами в три раза увеличилось число хакерских атак на российские компании из топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Чаще всего DDoS-атакам подвергаются интернет-ресурсы московских организаций, а также предприятия Сибирского федерального округа — Иркутска и Красноярска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на RED Security.

«С началом отопительного сезона востребованность ресурсов ТЭК возрастает в разы. Соответственно, растет и интерес злоумышленников к реализации атак на отраслевые интернет-ресурсы, эффект от прерывания работы которых будет наиболее заметен», — сказал технический глава направления защиты от DDoS-атак в RED Security Дмитрий Монахов.

Также еще одной причиной хакерских атак стала активная цифровизация нефтегазовой и энергетической отрасли в России. За 10 месяцев 2024 года ТЭК вошел в пятерку отраслей, которые наиболее подвержены DDoS-атакам.

Недавно мы писали, что за первую половину 2024 года число DDoS-атак на российские организации достигло 355 тысяч.