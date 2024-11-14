Для выбора НДС 20% с правом на вычет на УСН с доходами менее 60 млн рублей придется перейти на ОСНО

Бизнес на УСН с 2025 года может выбрать ставку НДС 5% без вычетов или 20% с вычетами. Но такое право выбора есть только у тех, чей доход в 2024 году превысил 60 млн рублей.

Если доход компании в 2024 году будет меньше 60 млн рублей, то права выбора ставки НДС 20% с вычетами у нее не будет.

При желании платить НДС 20% можно, но принимать к вычету НДС с покупок – нельзя. Такое правило работает и сейчас.

Обсуждение этой темы ведут подписчики нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Организация на УСН с доходом менее 60 млн рублей хочет стать плательщиком НДС и выбрать ставку 20% с вычетами.

Но это невозможно, подсказывают коллеги.

Если есть желание стать плательщиком НДС, то с 01.01.2025 нужно переходить на ОСНО.

Дело в том, что льгота по НДС на УСН – принудительная.

При доходах менее 60 млн рублей бизнес на УСН автоматически освобождается от НДС в принудительном порядке.

Такое разъяснение есть, в частности, в письме Минфина от 02.10.2024 № 03-07-11/95245.

То есть, освобождение от обязанностей плательщика НДС – это не право, а обязанность.

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