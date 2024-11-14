Признаки дробления есть более чем у 400 тысяч компаний на УСН

Свыше 412,6 тыс. юридических лиц на упрощенной системе налогообложения имеют признаки дробления. В это число входят компании, которые вместе с родственными организациями или ИП занимаются схожим видом деятельности. Также у них есть общий руководитель или учредитель.
Доля предприятий, которых можно заподозрить в применении схем дробления, составляет 30% от всех юрлиц на УСН. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Актион бухгалтерии».
По данным на 1 января 2024 года в России 4,4 млн бизнесменов применяют УСН, из них 1,4 млн компании и 3 млн индивидуальных предпринимателей.
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Комментарии1
Это, скорее всего, вторичные, визуализируемые, признаки. Посмотрим, как оценят количественно первичные. С третичными сейчас не всё так однозначно. Но мы боремся за традиции.