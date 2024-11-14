Решения о компенсации пострадавшим от радиации будут принимать за два дня

Минтруд предложил сократить срок рассмотрения решений о предоставлении компенсаций тем, кто подвергся воздействию радиации. Вместо пяти дней заявления рассмотрят за два дня.
«Вместе с тем сократятся и сроки уведомления гражданина о принятом решении с трех дней до одного. В итоге в день принятия такого решения гражданин получит уведомление о предоставлении мер поддержки», — сказано на сайте министерства.
Также проект постановления предполагает, что сроки межведомственного электронного взаимодействия для подготовки таких решений сократят с пяти дней до 48 часов.
Изменения позволят пострадавшим быстрее получать компенсации.
Комментарии1
и выплатят всем знаменитые 10 кусков !!!!!