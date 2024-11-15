Больничные облагаются НДФЛ

Пособие по больничному листу облагается НДФЛ также, как и зарплата. Никакой льготы нет.

Об этом напоминает Минфин в письме от 01.08.2024 № 03-04-05/71821.

Вместе с тем, если во время болезни человек покупал лекарства и платил за лечение, он может получить по этим расходам социальный налоговый вычет. Общая сумма такого соцвычета – не более 150 тыс. рублей, но по дорогостоящему лечению лимита нет.

Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал в письмах от 19.04.2024 № 03-04-05/37170, от 12.01.2024 № 03-04-05/1465.

Больничный по уходу за больным ребенком, который полностью оплачивается за счет СФР, также облагается НДФЛ, пояснял Минфин в письме от 25.09.2024 № 03-04-05/92110.