Больничные облагаются НДФЛ

Об этом напоминает Минфин в письме от 01.08.2024 № 03-04-05/71821.
Вместе с тем, если во время болезни человек покупал лекарства и платил за лечение, он может получить по этим расходам социальный налоговый вычет. Общая сумма такого соцвычета – не более 150 тыс. рублей, но по дорогостоящему лечению лимита нет.
Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал в письмах от 19.04.2024 № 03-04-05/37170, от 12.01.2024 № 03-04-05/1465.
Больничный по уходу за больным ребенком, который полностью оплачивается за счет СФР, также облагается НДФЛ, пояснял Минфин в письме от 25.09.2024 № 03-04-05/92110.
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