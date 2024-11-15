Спортивные мероприятия для сотрудников не уменьшают базу по налогу на прибыль

Расходы, перечисленные в статье 270 НК, не учитываются при расчете налоговой базы по налогу на прибыль.

В частности, к таким расходам относится оплата занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, на оплату товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников.

Таким образом, расходы на проведение спортивного мероприятия для своих работников работодатель не учитывает при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.09.2024 № 03-03-06/1/83455.