Расходы по авансовому отчету с неправильными документами нельзя учесть для налога на прибыль

Если приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с нарушениями законодательства РФ, расходы по такому авансовому отчету нельзя учитывать для налога на прибыль, так как по ним нет надлежащего документального подтверждения.

Такой вывод делает Минфин в письме от 08.08.2024 № 03-03-06/1/74189.

В частности, кассовый чек должен содержать все обязательные реквизиты, описанные в законе № 54-ФЗ.

Таким образом, документальным подтверждением командировочных расходов будет являться авансовый отчет работника с приложением к нему надлежащим образом оформленных оправдательных документов, подтверждающих осуществленные расходы.