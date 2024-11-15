Расходы по авансовому отчету с неправильными документами нельзя учесть для налога на прибыль

Такой вывод делает Минфин в письме от 08.08.2024 № 03-03-06/1/74189.
В частности, кассовый чек должен содержать все обязательные реквизиты, описанные в законе № 54-ФЗ.
Таким образом, документальным подтверждением командировочных расходов будет являться авансовый отчет работника с приложением к нему надлежащим образом оформленных оправдательных документов, подтверждающих осуществленные расходы.
В 2025 году изменятся правила расчета сразу нескольких налогов — НДС для упрощенцев, НДФЛ, налога на имущество и на прибыль. Чтобы вы избежали ошибок и штрафов, связанных с налогами, мы подробно разбираем все нововведения налоговой реформы-2025 в программе курса профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо
36 000 рублей. Поторопитесь — поток стартует сегодня!
Начать дискуссию