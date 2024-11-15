Автовладельцы смогут сами выбрать сервис для ремонта по ОСАГО

Чтобы собственники автомобилей могли обращаться в знакомые сервисы и быстрее ремонтировать машины, ЦБ разрешит им самим выбирать станции технического обслуживания в рамках ОСАГО.

Центробанк поддержал предложение страховых компаний снять ограничения на выбор сервиса при ремонте автомобилей по ОСАГО.

Сейчас клиенты могут выбрать станцию технического обслуживания только из тех, с кем у страховщика заключен договор. Но многие из таких сервисов не могут отремонтировать автомобиль за установленные законом 30 дней. Не все запчасти можно быстро найти на рынке, а срок их поставки затягивается из-за санкций.

В 95% случаев автомобилисты получают денежную компенсацию по ОСАГО, которой не всегда хватает на восстановление машины. Если у клиента будет возможность самостоятельно выбрать сервис, в который он уже привык обращаться, то это ускорит ремонт по страховке. Однако при этом страховщик не будет нести ответственность, что восстановление закончат строго в 30-дневный срок. Об этом пишут «Известия».

Чтобы сократить риски, директор домена ОСАГО «Ингосстраха» Егор Серебрянников предлагает установить требования к станциям технического обслуживания, куда будет обращаться сам клиент. Это позволит убедиться, что ремонт действительно проводили, а работы выполнены качественно. Встречаются ситуации, когда водители предоставляют квитанции об оказании услуг, которых на самом деле не было.