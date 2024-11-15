Вкладчики БКФ банка начнут получать страховые выплаты 29 ноября

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплачивать деньги клиентам БКФ банка, у которого Центробанк отозвал лицензию. Это будет сделано не позднее 29 ноября 2024 года.

Страховую ответственность предварительно оценили в 2,64 млрд рублей. Клиенты могут подать заявление на получение выплат в электронной форме через сайт АСВ, на портале Госуслуги, а также через банки-агенты, которые отберут на конкурсной основе до 20 ноября 2024 года. Об этом сказано в телеграм-канале АСВ.

Лимит возмещения по вкладам и счетам физлиц и ИП сейчас составляет 1,4 млн рублей, по счетам эскроу, которые были открыты для покупки недвижимости или участия в долевом строительстве — 10 млн рублей.