Как бухгалтеру подготовиться к переходу на НДС в 2025 году

Компании и ИП на УСН должны платить НДС с 2025 года, эксперт подскажет, что нужно изменить в документообороте уже сейчас.

Все налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС. Какие есть варианты уплаты НДС? Какие документы надо будет вести? Как изменения влияют на бизнес и что с этим делать, разберемся на вебинаре «НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила». Он состоится 18 ноября в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Условия и порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС на УСН с 2025 г. От каких обязанностей освобождают новые правила.

Условия применения пониженных ставок НДС (5%, 7%).

Состав и порядок оценки доходов, учитываемых для освобождения от НДС на УСН и применения пониженных ставок в различных ситуациях.

Что нужно учесть при выборе ставки НДС (5%, 7%, 20%): плюсы и минусы пониженных ставок. В каких случаях при выборе пониженных ставок применяются обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%)

Объекты обложения НДС и льготы по НДС на УСН.

Документальное оформление авансов и отгрузок. Счета-фактуры, книги продаж и книги покупок при УСН.

К чему готовиться «упрощенцам» и их партнерам:

НДС по переходящим договорам

НДС при переходе с ОСНО или УСН со ставкой 20% (10%) на УСН с освобождением или со ставками 5%/7%

НДС при переходе с пониженных ставок или освобождения от НДС на ставку 20% (10%)

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 18 ноября в 15:00 мск!