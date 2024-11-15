Кабмин расширил список участников централизованных госзакупок

Планировать закупки с учетом изменений нужно с 22 ноября 2024 года, но они начнут действовать только с 1 января 2026 года.

С 1 января 2026 года участвовать в централизованных госзакупках смогут еще шесть федеральных министерств и ведомств. Это Минсельхоз, Минвостокразвития, Россельхознадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росгидромет и Росводресурсы.

Пока что такие закупки проводят для Федеральной пробирной палаты, Росимущества, Рослесхоза и Росрыболовства.

На централизованных закупках будут заказывать канцелярию, бумагу, хозяйственные товары, мебель, спецодежду и обувь, средства индивидуальной защиты, транспортные средства и запчасти к ним, а также горюче-смазочные материалы. Также в госзакупках будут участвовать услуги по мойке и аренде транспортных средств, по оформлению ОСАГО. Об этом сказано в постановлении правительства от 11.11.2024 № 1520.

Планировать закупки с учетом изменений нужно уже с 22 ноября 2024 года.