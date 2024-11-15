Власти продлят механизм «зонтичных» поручительств

В Госдуму внесли законопроект, который продлит механизм кредитования под «зонтичные» поручительства и независимые гарантии Корпорации МСП.

«Зонтичные» поручительства покрывают до 50% от суммы кредита. Этой мерой поддержки пользуются предприниматели, у которых не хватает залогового имущества для получения финансирования.

«Принятие законопроекта будет способствовать непрерывному оказанию гарантийной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при обеспечении финансовой устойчивости АО "Корпорация "МСП" как института развития малого и среднего предпринимательства», — сказано в пояснительной записке.

Если проект примут, закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Недавно мы писали, что депутаты хотят поддержать производителей лимонадов и предоставить им льготы, которыми пользуются МСП. Сейчас производители подакцизных товаров не могут получать поддержку из местного и регионального бюджетов, даже несмотря на то, что они относятся к субъектам МСП.