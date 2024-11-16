НДФЛ

При продаже недостроенной квартиры по НДФЛ нет вычета, но можно учесть расходы

При продаже квартиры не надо платить НДФЛ, если владеть ей более минимального срока. Но при продаже недостроенной квартиры это правило не работает, потому что несданная квартира – это не имущество, а имущественное право.

То есть доход для НДФЛ при продаже недостроя будет при любом сроке владения. Но базу по НДФЛ можно уменьшить.

Вычет в 1 млн рублей, как при продаже готовой квартиры, применить нельзя. Но зато можно учесть расходы на приобретение этого имущественного права.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.10.2024 № 03-04-05/100940.

Кстати, в составе расходов можно учесть затраты на погашение процентов по целевым кредитам, фактически использованным на приобретение прав требования по ДДУ. (письмо Минфина от 24.01.2024 № 03-04-05/5310).

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