Роспотребнадзор нашел в продаже 19,6% продукции с нарушением маркировки

Специалисты выдали больше 6,5 тысяч протоколов об административных правонарушениях, товары без маркировки арестовали.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили около 1,2 млн товаров на соответствие требованиями маркировки. Продукция с нарушениями составила 19,6%.

Все товары с нарушениями убрали с полок магазинов и арестовали. Ведомство составило больше 6,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях. В суд передали свыше 1,2 тыс. материалов для решения вопроса о конфискации немаркированной продукции. Об этом сказано в телеграм-канале «Честный ЗНАК».

Недавно мы писали, что кассы начали блокировать продажу нелегальной обуви, одежды, БАДов и других товаров. Разрешительный режим не позволит кассирам провести покупку и выдать чек.