С 2025 года изменятся правила учета фиксированных взносов на УСН

Сейчас в расходах можно учитывать фиксированные взносы при условии их фактической уплаты.

С 1 января 2025 года ИП при определении налоговой базы по УСН включают в расходы суммы страховых взносов без необходимости их фактической уплаты на момент уменьшения.

Что касается взносов 1% за 2025 год, подлежащих уплате до 01.07.2026, то они могут быть учтены в составе расходов по УСН как в 2025 году, так и в 2026 году.

При этом, если страховые взносы учтены в расходах в 2025 году, то уже в 2026 году повторно они не учитываются, уточняет ФНС.

Другие поправки НК по фиксированным взносам мы разбирали тут.

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