За год микрофинансовые организации получили в пять раз больше предупреждений

Прокуратура выявила на 368,5% больше нарушений со стороны МФО. Это связано с жесткой политикой Центробанка и с ростом долговой нагрузки населения.

За три квартала 2024 года Генпрокуратура объявила на 368,5% больше предупреждений микрофинансовым организациям. В 2023 году их число выросло только на 26% по сравнению с 2022 годом.

На 447,7% увеличилось количество нарушений со стороны топ-50 российских МФО. В основном они связаны с незаконными методами «выбивания» денег через обман, угрозы и психологическое давление. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ и «Общественной потребительской инициативы» деятельности МФО.

«Рост нарушений не всегда коррелирует с ростом оборота МФО и числа привлеченных клиентов, что в некоторых случаях могло бы быть статистически оправданным», — сказала доктор юридических наук Гульнара Ручкина.

Также она добавила, что для борьбы с недобросовестными практиками нужно применять серьезные меры, вплоть до исключения из реестра и введения оборотных штрафов. Компании, которые не допускают нарушений, следует поощрить. Например, помочь таким МФО с продвижением в медиа.

Первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев считает логичным, что предупреждения в адрес МФО выросли. У клиентов увеличилось число долгов, которые они не могут отдать. С начала 2024 года судебные приставы возбудили 10,9 млн исполнительных производств о взыскании долгов по займам на сумму 1,44 трлн рублей.

Также рост нарушений связан с ужесточением требований со стороны Центробанка. Установленные лимиты и ограничения привели к тому, что нарушением теперь считается то, что раньше не было таковым.