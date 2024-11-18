Как не допустить ошибок в воинском учете

Работодатели могут получить штраф до 500 тыс. рублей за нарушение требований воинского учета. Наказание предусмотрено, если не подать в военкомат список лиц для постановки на первичный учет.
Чтобы избежать ошибок, важно вовремя ставить на воинский учет новых сотрудников, заполнять и обновлять их карточки, уведомлять военкомат о приеме или увольнении работников. Также важно информировать персонал, если им пришла повестка, проводить сверку информации и сдавать отчетность в военные комиссариаты, а также снимать с учета сотрудников, если это необходимо.
Узнайте больше о том, какие изменения произошли в кадровом и воинском учете. Приходите на бесплатный вебинар «Кадровый и воинский учет: последние изменения». Он состоится 26 ноября в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
Изменения по отдельным категориям работников: мобилизованные, иностранцы, инвалиды, пенсионеры и др.
Новый порядок оплаты переработок и компенсации отгулов.
Реестры:
воинского учета;
контролируемых лиц,
недобросовестных работодателей и др.
Новости воинского учета.
ЭДО с военкоматами.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Ждем вас на вебинаре 26 ноября в 15:00 мск!
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