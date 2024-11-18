Как изменится нагрузка бухгалтера в 2025 году

Сейчас нужно разобраться не только в изменениях в НК РФ, но и как изменится нагрузка бухгалтера и что перестроить в работе. На вебинаре «Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025» разберем не только сами изменения в НК РФ, но и в том, как изменения повлияют на бизнес и на бухгалтерские услуги. Он состоится завтра в 11:00 мск!
На вебинаре расскажем:
Обзор изменений в НК РФ: НДФЛ; налог на прибыль; УСН и др. налоги.
Как изменения повлияют на бизнес.
Как реформа повлияет на бухгалтерский рынок.
Что нужно изменить в работе бухгалтеру чтобы подготовиться к изменениям:
договора, учетная политика, график документооборота, функциональные обязанности;
аутсорсинговые услуги.
Спикер — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.
Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!
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