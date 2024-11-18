Как изменится нагрузка бухгалтера в 2025 году

Уже сейчас нужно перестроить работу и внести изменения в документы, которые будут регламентировать учет в 2025 году.

Сейчас нужно разобраться не только в изменениях в НК РФ, но и как изменится нагрузка бухгалтера и что перестроить в работе. На вебинаре «Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025» разберем не только сами изменения в НК РФ, но и в том, как изменения повлияют на бизнес и на бухгалтерские услуги. Он состоится завтра в 11:00 мск!

На вебинаре расскажем:

Обзор изменений в НК РФ: НДФЛ; налог на прибыль; УСН и др. налоги.

Как изменения повлияют на бизнес.

Как реформа повлияет на бухгалтерский рынок.

Что нужно изменить в работе бухгалтеру чтобы подготовиться к изменениям:

договора, учетная политика, график документооборота, функциональные обязанности;

аутсорсинговые услуги.

Спикер — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!