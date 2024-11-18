Центробанк отменил ограничение ПСК по кредитным картам

Предельный уровень полной стоимости отменят для кредитных карт, а также дебетовых карт с овердрафтом.

С 1 января по 31 марта 2025 года для банков не будут ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам.

Такое решение Центробанк принял в связи с некорректной практикой расчета ПСК крупными банками.

«С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет сроком на один квартал предельный уровень ПСК по кредитным картам <…> При этом риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами», — сказано на сайте регулятора.

Для остальных кредитов, кроме ипотеки и потребительских займов на покупку жилья или земельного участка, ограничение ПСК составит 292% годовых.