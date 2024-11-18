⚡️ Итоги дня: продажи алкоголя побили новый рекорд, Тилль Линдеманн заплатит 67 млн рублей за отмену концерта, а «Мегафон» отказался от роуминга в Крыму

Суд обязал музыканта Тилля Линдеманна выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери.

Розничные продажи алкоголя обновили исторический максимум. С января по октябрь в России в рознице было продано 184,2 млн дал алкогольной продукции.

С 1 января водка и коньяк подорожают на 15-17%. После этого самая дешевая бутылка водки 0,5 л будет стоить 349 рублей, а коньяка — 651 рубль.

Более 8 тысяч человек забронировали туры на пивной курорт в Краснодарском крае. Меньше чем за месяц компания «Пивнов градец» получила более тысячи отзывов и предложений. Комплекс займет несколько гектаров и будет рассчитан на размещение до 100 гостей по системе «все включено».

Продукты в российских магазинах подорожали на 50-100% за год, считает аналитик BitRiver Владислав Антонов. Высокая инфляция продолжит сокращать реальные доходы населения, особенно в регионах, где уровень зарплат значительно ниже столичного.

Около 35% взломов компаний в России с начала 2024 года произошли из-за небезопасных паролей администраторов.