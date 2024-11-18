Что поменяется в стандартных вычетах на детей с 2025 года

Новый размер стандартных вычетов:

на первого ребенка – 1400 руб.;

на второго ребенка – 2800 руб.;

на третьего и последующих детей – 6000 руб.;

на ребенка-инвалида – 12000 руб.

Лимит дохода-2025 для предоставления детских вычетов – 450 000 рублей.

Еще с 2025 года с работников не надо брать заявление на детские вычеты.

Вычет предоставляется на основании сведений, которые есть у работодателя (копии свидетельства о рождении детей и т. д.).

Кроме того, с 2025 года налоговики будут контролировать общий лимит дохода для стандартного вычета по НДФЛ. Если человек получил лишний вычет, ему придет налоговое уведомление, которое надо будет оплатить до 1 декабря.

В 2025 году вычеты за детей увеличатся, бухгалтерам нужно подготовиться к новым правилам расчета выплат сотрудникам. Все необходимые знания вы получите на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы научитесь оформлять отпускные и декретные, составлять отчетность в ФНС и СФР и проходить налоговые проверки без проблем. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 82% за 3 500 рублей.