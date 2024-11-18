💕 Акция в честь Дня бухгалтера! Онлайн-курсы «Клерка» по 3 500 рублей

Дорогие коллеги, в преддверии профессионального праздника мы запускаем новую акцию! До 19 ноября вы можете купить наши лучшие онлайн-курсы по бухгалтерии с нуля, управленческому учету, зарплате и многим другим направлениям со скидками до -82%.

Ноябрь — месяц скидок и лучшее время, чтобы начать покупать подарки близким по выгодным ценам. Однако не забудьте о себе! В честь приближающегося Дня бухгалтера мы запускаем новую акцию специально для вас, наши бухгалтеры — наши популярные онлайн-курсы по 3 500 рублей!

По выгодным ценам вы сможете купить курсы для успешного страта и карьерного роста! Углубите свои знания, освойте новые инструменты и докажите работодателю, что способны на большее, заслуживаете повышения и увеличения зарплаты.

Выбирайте курсы со скидками и приступайте к учебе!

Каталог курсов

Акция действует до 19 ноября.

На онлайн-курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 19 900 рублей.

Купить курс

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

Цена со скидкой 72%: 3 500 рублей вместо 12 700 рублей.

Купить курс

Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На онлайн-курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 18 990 рублей.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».