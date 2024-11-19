Как считать доходы для лимита 60 млн рублей по НДС на УСН

Если доход за 2024 год превышает 60 млн рублей, с 2025 года на УСН будет НДС.

За 2024 год надо суммировать доходы по всем режимам налогообложения, поясняет ФНС. Аналогично и с доходами 2025 года.

Если до 01.01.2025, так и после этой даты налогоплательщик применяет УСН, то 60 млн рублей считается по тем же правилам учета доходов, как и доходы для расчета налога по УСН.

Если в 2024 году ИП применял одновременно УСН и ПСН, ОСНО и ПСН, ЕСХН и ПСН, то для освобождения от НДС учитывается общая сумма доходов за 2024 год по обоим применяемым режимам налогообложения.

При этом в отношении расчета доходов по ПСН учитываются фактически полученные предпринимателем доходы, а не потенциальный доход.

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