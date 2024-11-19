👉 ФНС назвала преимущества пониженной ставки НДС 5%

С 01.01.2025 упрощенцы с доходами больше 60 млн руб. вправе применять общеустановленные ставки НДС (20%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок 5% или 7%.

Ставку 5% можно применять при доходах от 60 млн руб. до 250 млн руб., ставку 7% – при доходах от 250 млн руб. до 450 млн руб.

Налоговики обозначили преимущества при выборе пониженных ставок НДС:

конечная стоимость предлагаемых товаров (работ, услуг) с учетом НДС будет ниже, что позволит повысить конкурентоспособность налогоплательщика на рынке;

плательщики с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» имеют право включать входной НДС в расходы и уменьшать базу по налогу, уплачиваемому при УСН;

применение специальных ставок сопровождается упрощением процедуры учета и отчетности, так как право на вычет входного НДС не предусмотрено и книгу покупок необходимо заполнять лишь при отгрузке в счет авансов, возврате авансов;

размер применяемой налоговой ставки плательщиком УСН не влияет на право контрагентов – покупателей / заказчиков предъявить входной НДС к вычету.

Напомним, для применения ставки 5% никакие заявления не нужны. О том, что компания выбрала данную пониженную ставку, налоговики узнают из декларации по НДС.

В 2025 году бухгалтеры столкнутся с новыми ставками по налогу на прибыль и НДФЛ, нужно будет рассчитывать НДС для упрощенцев и правильно определять налоговые базы. На нашем новом онлайн-курсе «Налоговая реформа-2025» эксперты простым языком расскажут о всех новшествах, помогут адаптироваться к ним и работать в 2025 году без ошибок. Успейте купить курс со скидкой 61% за 3 500 рублей.