НДС на УСН

👉 ФНС назвала преимущества пониженной ставки НДС 5%

С 01.01.2025 упрощенцы с доходами больше 60 млн руб. вправе применять общеустановленные ставки НДС (20%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок 5% или 7%.

Ставку 5% можно применять при доходах от 60 млн руб. до 250 млн руб., ставку 7% – при доходах от 250 млн руб. до 450 млн руб.

Налоговики обозначили преимущества при выборе пониженных ставок НДС:

  • конечная стоимость предлагаемых товаров (работ, услуг) с учетом НДС будет ниже, что позволит повысить конкурентоспособность налогоплательщика на рынке;

  • плательщики с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» имеют право включать входной НДС в расходы и уменьшать базу по налогу, уплачиваемому при УСН;

  • применение специальных ставок сопровождается упрощением процедуры учета и отчетности, так как право на вычет входного НДС не предусмотрено и книгу покупок необходимо заполнять лишь при отгрузке в счет авансов, возврате авансов;

  • размер применяемой налоговой ставки плательщиком УСН не влияет на право контрагентов – покупателей / заказчиков предъявить входной НДС к вычету.

Напомним, для применения ставки 5% никакие заявления не нужны. О том, что компания выбрала данную пониженную ставку, налоговики узнают из декларации по НДС.

В 2025 году бухгалтеры столкнутся с новыми ставками по налогу на прибыль и НДФЛ, нужно будет рассчитывать НДС для упрощенцев и правильно определять налоговые базы. На нашем новом онлайн-курсе «Налоговая реформа-2025» эксперты простым языком расскажут о всех новшествах, помогут адаптироваться к ним и работать в 2025 году без ошибок. Успейте купить курс со скидкой 61% за 3 500 рублей.

Комментарии

5
  • Ripley

    не вижу преимуществ от повышения налогов от слова совсем.

    • понаехавший Тут

      чиновники всех уровней с вами не согласны... это их зряплата

  • Ирина

    конечная стоимость предлагаемых товаров (работ, услуг) с учетом НДС будет ниже

    А если без НДС, то ещё ниже. Об этом не подумали?)))

  • Натали
    Ведущий экономист

    1. А НДС платит конечный потребитель. 2. Входящий НДС и так включается в расходы. 3. Раньше не вели книгу продаж - теперь надо. 4. Конкуренты скажут только спасибо, когда мы разоримся. Как-то так...