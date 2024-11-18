20-процентный профвычет без документов адвокатам не положен

При расчете налоговой базы по НДФЛ можно применять профессиональные налоговые вычеты (расходы). Вместо расходов можно применить вычет в размере 20% от суммы дохода. Такой вычет возможен для ИП на ОСНО.

А вот у адвокатов такого права нет, сообщает Минфин в письме от 01.08.2024 № 03-04-05/72120.

Для включения расходов в сумму профессионального налогового вычета требуется одновременное выполнение нескольких условий:

расходы должны быть фактически произведены;

расходы должны быть документально подтверждены;

расходы должны быть непосредственно связаны с осуществлением адвокатской деятельности.

Напомним, адвокаты платят НДФЛ сами или через бюро. Если адвокат работает через бюро, то профвычет ему предоставляет бюро по заявлению (письмо Минфина от 27.06.2024 № 03-11-11/59908). Если адвокат учредил свой кабинет, то профвычет он заявляет в декларации 3-НДФЛ (письмо Минфина от 09.09.2024 № 03-04-05/85361).

По какой ставке в 2025 году будут облагаться доходы адвокатов, мы рассказывали тут.